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Haberler Yaşam Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! "Bu daha başlangıç!"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:20

Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! "Bu daha başlangıç!"

Adana'da yüzünü kaskla gizleyen Cumali K. (21), Yusuf S.'nin (20) kullandığı motosikletle gittiği sağlık kabinine 12 el ateş edip, kaçtı. İş yeri sahibi Yakup Y.'yi (38) arayıp 1 milyon lira haraç isteyen şüpheliler ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. (29) yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! Bu daha başlangıç!

Olay, 18 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen Cumali K., arkadaşı Yusuf S.'nin kullandığı motosikletle Yakup Y.'nin işlettiği sağlık kabininin önüne gitti.

Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! Bu daha başlangıç!

"BU DAHA BAŞLANGIÇ!"

Motosikletten inen Cumali K., tabancayla sağlık kabinine 12 el ateş edip, Yusuf S. ile birlikte kaçtı. Şüpheliler, saldırıdan sonra telefonla aradıkları Yakup Y.'ye, "Bize 1 milyon lira vereceksin. Yoksa tekrar aynısını yaşarsın" dedi.

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Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! Bu daha başlangıç!

OLAY ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yakup Y.'nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! Bu daha başlangıç!

Ekipler, Balcalı Mahallesi'nde belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında Cumali K., Yusuf S. ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. ve saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Aziz Ş. (22) gözaltına alındı.

Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! Bu daha başlangıç!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali K., sorgusunda, "Abdülbaki, iş yerine gidip kurşunlamamızı istedi. İş yeri sahibinden para isteyeceğimizi söyledi" dedi.

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