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Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! "Bu daha başlangıç!"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
10:20
Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! "Bu daha başlangıç!"
Adana'da yüzünü kaskla gizleyen Cumali K. (21), Yusuf S.'nin (20) kullandığı motosikletle gittiği sağlık kabinine 12 el ateş edip, kaçtı. İş yeri sahibi Yakup Y.'yi (38) arayıp 1 milyon lira haraç isteyen şüpheliler ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. (29) yakalanıp, tutuklandı.