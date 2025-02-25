Sağlık kabinine 12 el ateş edip 1 milyon TL haraç istedi! "Bu daha başlangıç!"

"BU DAHA BAŞLANGIÇ!"

Motosikletten inen Cumali K., tabancayla sağlık kabinine 12 el ateş edip, Yusuf S. ile birlikte kaçtı. Şüpheliler, saldırıdan sonra telefonla aradıkları Yakup Y.'ye, "Bize 1 milyon lira vereceksin. Yoksa tekrar aynısını yaşarsın" dedi.