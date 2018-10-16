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Sahibini öldüren deve kesilecek

Giriş Tarihi: 16.10.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:35
Sahibini öldüren deve kesilecek

'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde bakıcısını feci şekilde öldüren deve, sahipleri tarafından kasaplara emanet edildi. Veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapılıp kesilebilir raporu verilen deve, uzman ekiplerce mezbahaya götürüldü.

Sahibini öldüren deve kesilecek

'ın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde 3 yıl önce hayatını kaybeden Muhtarı İbrahim Candaş'tan miras kaldığı ailesi tarafından muhtarın hatırasını yaşatmak için bakılan 'Büyük İstanbullu' adlı pehlivan deve, önceki gün aynı zamanda devenin bakıcılığını yapan muhtarın kardeşi İsmail Candaş'ı ısırdıktan sonra duvarlara çarparak feci şekilde öldürmüştü.

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Sahibini öldüren deve kesilecek

Kızgınlığı ve kini devam ettiği için bağlı bulunduğu yerden uzman ekiplerce çözülen deve, kamyonete yüklenerek Umurlu'da bulunan mezbahaya götürüldü. Başka bir saldırı gerçekleştirmemesi için ağızlık takılıp ön ayakları da bileklerinden bağlanarak götürülen deve, götürüldüğü mezbahada veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra kesime alındı.

Sahibini öldüren deve kesilecek

Kasapların bile tedbirli yaklaştığı deve mezbahaya ayakları bağlı şekilde alındı.

Sahibini öldüren deve kesilecek
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Sahibini öldüren deve kesilecek
Sahibini öldüren deve kesilecek
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