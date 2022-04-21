Haberler Yaşam SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:55

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Başvuruları 25 Nisan tarihine kadar sürecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı halen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. E-Devlet aracılığı ile alınan başvurularda adaylardan en az ilkokul mezunu olması gibi şartlar isteniyor. Bu noktada "2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Alımlara ilişkin detaylar ise www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanan bilgilendirme kılavuzu ile adayların bilgisine sunuldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...