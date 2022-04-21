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Haberler Yaşam SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:55

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Başvuruları 25 Nisan tarihine kadar sürecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı halen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. E-Devlet aracılığı ile alınan başvurularda adaylardan en az ilkokul mezunu olması gibi şartlar isteniyor. Bu noktada "2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Alımlara ilişkin detaylar ise www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanan bilgilendirme kılavuzu ile adayların bilgisine sunuldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularıyla ilgili detaylar son dönemde gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. E-Devlet üzerinden başvuruları alınan alımlarla ilgili detaylar resmi site üzerinden duyurulmuştu. 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları, başvuru tarihleri gibi tüm ayrıntılar böylece netleşmiş oldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2022 uzman erbaş alımı başvurularında son günler! JGK Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

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