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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:48

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı yapıyor! En lise mezunu olmak aranan ilk şartlar arasında olacak. Topçu, telsizci, motorcu, elektrikçi, ikmal, kurbağa adam branşlarında yapılacak alımın detayları araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme kılavuzu yayında. Peki; 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru ekranı sorgulanıyor. Adayların çeşitli branşlarda yapılacak alıma ilgisi oldukça yoğun. 3 Haziran itibarıyla başlayan başvurular yaklaşık iki hafta sürecek. Bu sürede şartları sağlayanlar işlemlerini tamamlayacak. İşte, 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı...

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 300 UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı için başvurulara başladı. Alım yapılacak branşlar şöyle:

  1. 140 topçu,
  2. 45 telsizci,
  3. 35 motorcu,
  4. 30 elektrikçi,
  5. 35 İkmal (Aşçı)
  6. 15 kurbağa adam
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Şartlar branş bazında değişiklik gösterecek ancak genel olarak lise mezunu olma şartı dikkat çekiyor. Genel şartlar şöyle:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-18'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c'deki yaş şartı uygulanacaktır (2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil), uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı e-devlet! 2024 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR!

Resmi Gazete'de yer alan ilan göre Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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