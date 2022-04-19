Haberler Yaşam Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:53

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Geçtiğimiz gün başlayan başvuruların ardından JGK Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları ve detayları gündemdeki yerini koruyor. https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile adaylar başvurularını tamamlarken öte yandan konuyla ilgili olarak "Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı.Yapılan açıklamada 400 kişilik alımın yapılacağı kaydedilmişti. Öte yandan adaylarda en az lise mezunu olması gibi şartlar aranıyor. Peki, 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...