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Haberler Yaşam Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:53

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Geçtiğimiz gün başlayan başvuruların ardından JGK Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları ve detayları gündemdeki yerini koruyor. https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile adaylar başvurularını tamamlarken öte yandan konuyla ilgili olarak "Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı.Yapılan açıklamada 400 kişilik alımın yapılacağı kaydedilmişti. Öte yandan adaylarda en az lise mezunu olması gibi şartlar aranıyor. Peki, 2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, şartları gibi birçok detay gündemdeki yerini koruyor. Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri aralığında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Alımlara ilişkin detaylar ise www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanan bilgilendirme kılavuzu ile adayların bilgisine sunuldu. Şimdilerde ise "Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru detayları ve merak edilenler...

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu yapacaklar dikkat! Sahil Güvenlik 2022 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

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