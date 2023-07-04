Sahilde uyuyan çocuğu boynundan vurularak öldürdü: Alkollüydüm hatırlamıyorum!

Korkunç olay Adana'da yaşandı... Karataş ilçesinde etrafa tabancayla ateş açan Hüsnü Şahbaz (44), sahilde ailesiyle vakit geçiren 11 yaşındaki Aydın Kılınç'ı boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Şahbaz, "Çok alkollüydüm. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Şahbaz tutuklanırken Aydın Kılınç'ın annesi Zeynep Kılınç (39) ise "Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın" diye konuştu.