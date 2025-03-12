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Haberler Yaşam SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 23:19

SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'de ekrana gelen Sahipsizler, 15. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Duygusal ve sürükleyici sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölümü şimdiden merak ediliyor. İzleyiciler, 16. bölümde neler olacağını öğrenmek için fragmanı bekliyor. Peki, Sahipsizler 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar!

SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler dizisinin 15. bölümü Star TV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, dizinin takipçileri gözlerini 16. bölüm fragmanına çevirdi. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar!

SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/fragmanlar

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SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 15. BÖLÜM İZLE

12 Mart 2025 tarihindeki yeni bölüm için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/bolumler

SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.