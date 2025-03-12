SAHİPSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.