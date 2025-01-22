Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM ÖZETİ

Devran ile evlenmek zorunda kalan Azize, Cemo'yu öfkelendirir ve onu büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Yavuz'un yakalanması ise herkese derin bir nefes aldırır. Kardeşlerinin can güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlık yapan Azize, Devran'la birlikte onları yetimhaneden almaya gider.