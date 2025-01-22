Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:05

Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

Sahipsizler bu akşam var mı yok mu merak konusu haline geldi. Star TV yayın akışı 22 Ocak 2025 tarihi ile araştırılıyor. Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta çarşamba günleri yayımlanıyor. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; Sahipsizler yeni bölüm ne zaman ve bugün neden yok?

Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

Sahipsizler bu akşam var mı, neden yok soruları arama geçmişlerine yöneltiliyor. 9. bölüm için yapılan araştırmalar yayın akışına yönlendiriliyor. Yangın faciası nedeniyle yayınlar kaldırılırken diziler özelinde bilgiler gündemde. Peki; Star TV ile Sahipsilzer yeni bölüm ne zaman?

Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Sahipsizler bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Milli yas nedeniyle yeni bölümler yayımlanmıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

STAR TV YAYIN AKIŞI - 22 OCAK 2025

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (tekrar)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sahipsizler bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Star TV yayın akışı Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM ÖZETİ

Devran ile evlenmek zorunda kalan Azize, Cemo'yu öfkelendirir ve onu büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Yavuz'un yakalanması ise herkese derin bir nefes aldırır. Kardeşlerinin can güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlık yapan Azize, Devran'la birlikte onları yetimhaneden almaya gider.

SON DAKİKA