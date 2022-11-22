Bir süredir hazırlıkları devam eden Şahmaran dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi isimleri buluşturan dizinin ilk sezon tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtımla birlikte Netflix'in yeni yerli yapımı Şahmaran'ın yayın tarihi belli olurken konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Şahmaran ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Şahmaran dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.