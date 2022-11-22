Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımın yayınlanmasıyla beraber Şahmaran dizisinin ilk sezon yayın tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu dizinin hikayesi, Şahsu'nun annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gitmesiyle başlıyor. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Şahmaran dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu.