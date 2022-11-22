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Haberler Yaşam Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 12:18

Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımın yayınlanmasıyla beraber Şahmaran dizisinin ilk sezon yayın tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu dizinin hikayesi, Şahsu'nun annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gitmesiyle başlıyor. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Şahmaran dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu.

Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir süredir hazırlıkları devam eden Şahmaran dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi isimleri buluşturan dizinin ilk sezon tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtımla birlikte Netflix'in yeni yerli yapımı Şahmaran'ın yayın tarihi belli olurken konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Şahmaran ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Şahmaran dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.

Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?

ŞAHMARAN DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Netflix Türkiye resmi hesabında yayınlanan ilk tanıtım videosu ile Şahmaran dizisinin ilk sezon yayın tarihi de belli oldu.

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak.

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Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?

ŞAHMARAN KONUSU

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler.

Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

Şahmaran dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’li Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler?

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Adana'da çekilen Şahmaran dizisinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra;

Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimler yer alıyor.

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