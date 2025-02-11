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Haberler Yaşam Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! "Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım"
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:47

Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! "Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım"

Ankara'da sahte alkol nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerle irtibatı olduğu tespit edilen şüpheliler, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen sahte alkol malzemelerini internetten temin ettiklerini öne sürdü. Evinde sahte alkol ve elektronik terazi ele geçirilen şüpheli Y.K.K, "Ele geçirilen alkolü tüketmek için yaptım. Etil alkolü internetten temin ediyorum. Dijital terazi sarımsak sattığım geçen yıldan kalma." dedi.

Dilhan Dumanoğlu
Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım

Ankara'da sahte alkolden kaynaklı olarak 38 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından 104 soruşturma dosyası açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda alkollü içki yapımında kullanılan malzemeler çıkan ve gözaltına alınan V.K., ifadesinde hayatını kaybeden C.R.'yi 15 yıldır tanıdığını, her gün alkol aldığını, arama kaydının olmasının sebebinin rutin konuşma olduğunu, kendisine alkol satmadığını öne sürdü.

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Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım

'TERAZİYİ SARIMSAK SATARKEN KULLANDIM'

Evinde sahte alkol ele geçirilen bir diğer şüpheli Y.K.K ise, satış yapmadığını ileri sürdü. Hayatını kaybeden F.Y.'nin arkadaşı olduğunu, kendisine satış yapmadığını ancak bazı dönemlerde alkol kullandıklarını bunlardan bazılarının kaçak olduğunu iddia etti.

Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım

Y.K.K. ifadesinde, "Ele geçirilen alkolü tüketmek için yaptım. Etil alkolü internetten temin ediyorum. Dijital terazi sarımsak sattığım geçen yıldan kalma" dedi.

Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım

SAHTE ALKOL METRUK BİNADA ELE GEÇİRİLDİ

M.K. de ifadesinde Altındağ ilçesinde bulunan metruk binada ele geçirilen sahte alkollere ilişkin, alkolleri yakalandığı bölgeden M. isimli kişiden aldığını, sabit bir yeri olmadığını, kendisinden 5 litre alkolü bin TL karlılığında aldığını söyledi.

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