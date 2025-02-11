Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! "Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım"

'TERAZİYİ SARIMSAK SATARKEN KULLANDIM'

Evinde sahte alkol ele geçirilen bir diğer şüpheli Y.K.K ise, satış yapmadığını ileri sürdü. Hayatını kaybeden F.Y.'nin arkadaşı olduğunu, kendisine satış yapmadığını ancak bazı dönemlerde alkol kullandıklarını bunlardan bazılarının kaçak olduğunu iddia etti.