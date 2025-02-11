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Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! "Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım"
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:47
Sahte alkol satan şüpheliden şok ifade! "Hassas teraziyi sarımsak satarken kullandım"
Ankara'da sahte alkol nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerle irtibatı olduğu tespit edilen şüpheliler, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen sahte alkol malzemelerini internetten temin ettiklerini öne sürdü. Evinde sahte alkol ve elektronik terazi ele geçirilen şüpheli Y.K.K, "Ele geçirilen alkolü tüketmek için yaptım. Etil alkolü internetten temin ediyorum. Dijital terazi sarımsak sattığım geçen yıldan kalma." dedi.