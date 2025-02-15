Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı
Giriş Tarihi: 15.02.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 08:12

Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Ezgi A., öğretmenevinde tanıştığı ve kendisini diplomatmış gibi tanıtan dolandırıcının kurbanı oldu. Devletin üst düzey kademesinde önemli bir konumda olduğunu iddia eden dolandırıcı Atilla Sarıgil genç kadından evlenme vaadiyle 2 milyon lira parasını aldı. Genç kadın, dolandırıcının eşi tarafından aranınca olayın iç yüzü ortaya çıktı. Ezgi A., kendisini dolandıran Atilla Sarıgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU
Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan Ezgi A. (28) isimli genç kadının 2022 yılının başlarında çalıştığı öğretmenevinde tanıştığı kişi kendisine ve ailesine resmen kabus oldu. Atilla Sarıgil isimli şahıs kendisini bir diplomat ve Dışişleri bakanının danışmanı olarak tanıtarak genç kadının güvenini kazandı. Ardından kadının ailesiyle tanıştı. Sarıgil, çok çalışıyor, gecesi gündüzü olmadığını söyleyerek yoğunluğundan yakınıyordu. İlerleyen günlerde genç kadının iddiasına göre manipülasyonlar başlamış, Sarıgil'in diplomat kimliğiyle her şeyi yapabileceğine dair tavırları ortaya çıkmıştı...

Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

Çıtayı biraz daha yükselten sevgili sürekli ortadan kayboluyordu. Sebep olarak ise sürekli olarak devlet adına görevde olduğunu, Irak, Suriye gibi bölgelerde uzun süreli göreve gittiğini söylüyordu. Ezgi A. ise sevgilisinin büyük işler ve görevler üstlenmesi yüzünden güven duyuyordu.

Hayali diplomatın "Niteli dolandırıcılık" suçundan hakkında dava açılması talep edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

YALANLAR HAVADA UÇUŞTU

Ezgi A.'nın arkadaşı bir gün gözaltına alındı ve diplomat kimliğiyle gezen sevgili Atilla Sarıgil, iddiasına göre yardım etmek için elinden geleni yaptı. Bununla kalmayan Atilla Sarıgil konuyu, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, eski Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a söylediğini, talimat verildiğini, dikkat çekmesin diye duruşmaya çıkarılsa da serbest bırakılacağını söyledi.

Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

KENDİ KENDİNİ TERFİ ETTİ

Atilla Sarıgil, bir süre sonra kendi içerisinde bir görev değişimi yaptı. Sarıgil, sevgilisine Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na gelmesiyle birlikte kendisinin danışmanı olarak atandığını ve orta doğu sorumluluğu görevini üstendiğini söyledi. İlişkileri son sürat devam ederken iddiaya göre Atilla Sarıgil, devlet adına yapmış olduğu iş için zor durumda kaldığını ve diplomatlığını kaybettirme riski olduğu bahanesiyle genç kadından 2 milyon TL borç para aldı.

Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

SEVGİLİSİNİN BİR BAŞKASIYLA EVLİLİK HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ancak Şubat 2024'te Ezgi A., kendisine gelen bir telefonla tüm gerçekleri tek tek öğrenmeye başladı. N.Ö. isimli bir kadın arayarak "Sen Atilla'yı nereden tanıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Ezgi A., sevgilisi olduklarını söyledi. N.Ö., "Biz Atilla ile evleniyoruz" cevabını verince ise genç kadının dünyası başına yıkıldı. İşte tam o an dolandırıldığını, kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını anladı.

SON DAKİKA