Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

SEVGİLİSİNİN BİR BAŞKASIYLA EVLİLİK HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ancak Şubat 2024'te Ezgi A., kendisine gelen bir telefonla tüm gerçekleri tek tek öğrenmeye başladı. N.Ö. isimli bir kadın arayarak "Sen Atilla'yı nereden tanıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Ezgi A., sevgilisi olduklarını söyledi. N.Ö., "Biz Atilla ile evleniyoruz" cevabını verince ise genç kadının dünyası başına yıkıldı. İşte tam o an dolandırıldığını, kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını anladı.