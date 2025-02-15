Haberler
Yaşam
Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı
Giriş Tarihi: 15.02.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
08:12
Sahte diplomattan evlilik vurgunu! Genç kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Ezgi A., öğretmenevinde tanıştığı ve kendisini diplomatmış gibi tanıtan dolandırıcının kurbanı oldu. Devletin üst düzey kademesinde önemli bir konumda olduğunu iddia eden dolandırıcı Atilla Sarıgil genç kadından evlenme vaadiyle 2 milyon lira parasını aldı. Genç kadın, dolandırıcının eşi tarafından aranınca olayın iç yüzü ortaya çıktı. Ezgi A., kendisini dolandıran Atilla Sarıgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.