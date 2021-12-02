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Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:11

Sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’den pes dedirten itiraf! Yaptıkları ağızları açıkta bıraktı!

Zulâl Atalay Laçin isimli sahte doçent, tutuklandı. Savcıya yeniden ifade veren Laçin, yaptığı rezillikleri tek tek anlattı. Söyledikleri ağızları açıkta bıraktı. İşte haberin ayrıntıları

Sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’den pes dedirten itiraf! Yaptıkları ağızları açıkta bıraktı!

Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı.

Sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’den pes dedirten itiraf! Yaptıkları ağızları açıkta bıraktı!

Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla savunmuş ve kendisine iftira atıldığını iddia etmişti.

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Sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’den pes dedirten itiraf! Yaptıkları ağızları açıkta bıraktı!

Hürriyet'in haberine göre; Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğunu duyurmuştu.

Sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’den pes dedirten itiraf! Yaptıkları ağızları açıkta bıraktı!

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi.

Sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’den pes dedirten itiraf! Yaptıkları ağızları açıkta bıraktı!

Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de master da yapmadım, doçent de değilim" dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı.

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