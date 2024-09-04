Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

Çocukların tüm gün elinde olan bu ürünlerin kaliteli ve sağlıklı malzemelerden yapılmış olması gerekiyor" dedi. Velilerin markalı ürünler tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Uçanlar, şunları kaydetti: "Markalı ürünlerle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda karşınızda kurumsal bir muhatap bulursunuz.