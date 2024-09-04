Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:42
Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin
Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini satın almaya başladı. Kırtasiye ürünleri üreticisi Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, velilerin kırtasiye alışverişi yaparken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Uçanlar, "Kırtasiye ürünlerini gıda gibi değerlendirmek lazım." dedi.