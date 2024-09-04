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Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:42

Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini satın almaya başladı. Kırtasiye ürünleri üreticisi Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, velilerin kırtasiye alışverişi yaparken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Uçanlar, "Kırtasiye ürünlerini gıda gibi değerlendirmek lazım." dedi.

MERVE BİLKAY
Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini satın almaya başladı. 10 milyar TL'lik kırtasiye ürünleri pazarında hareketli günler yaşanıyor.

Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

Kırtasiye ürünleri üreticisi Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, Türkiye'nin ciro olarak Avrupa'da ilk 3, dünya genelinde ise ilk 5'te olduğunu söyledi.

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Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

GIDA ÜRÜNÜ GİBİ DEĞERLENDİRİN

120 ülkede 8 bin çalışanı olan Adel/Faber- Castel'in Türkiye'de açık ara pazar lideri konumunda olduğunu söyleyen Uçanlar, velilerin kırtasiye alışverişi yaparken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Uçanlar, "Kırtasiye ürünlerini gıda gibi değerlendirmek lazım.

Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

Çocukların tüm gün elinde olan bu ürünlerin kaliteli ve sağlıklı malzemelerden yapılmış olması gerekiyor" dedi. Velilerin markalı ürünler tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Uçanlar, şunları kaydetti: "Markalı ürünlerle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda karşınızda kurumsal bir muhatap bulursunuz.

Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor! Uzmanlar velileri uyardı: Gıda ürünleri gibi değerlendirin

Piyasada çok fazla sahte ürün var. Bunların çoğu Uzak Doğu'dan geliyor. Hepsi de çok tehlikeli. Çocuklarımızın yediği içtiğine dikkat ettiğimiz kadar kullandığı ürünlerin kalite ve güvenliğine de dikkat etmeliyiz."

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