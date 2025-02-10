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Sahte kripto borsasıyla 150 milyon liralık vurgun! Önce parayı aldılar sonra tehdit ettiler
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
06:28
Sahte kripto borsasıyla 150 milyon liralık vurgun! Önce parayı aldılar sonra tehdit ettiler
Ankara'da bir vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, sahte yatırım uygulaması üzerinden mağdurları tuzağa düşüren ve toplamda 150 milyon Türk lirası para hareketi gerçekleştiren bir şebekeyi çökertti. Dolandırıcıların, yurtdışında faaliyet gösteren kripto borsasında hisse alım satımı yapıyormuş gibi göstererek mağduru adım adım nasıl borca sürüklediği ve tehditlerle para koparmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Siber polislerin titiz çalışmaları sonucu İstanbul, Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi; 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.