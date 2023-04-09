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Haberler Yaşam 'Sahte milyarder' tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza
Giriş Tarihi: 09.04.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 06:51

'Sahte milyarder' tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Kendisini Katarlı milyarder Ammar Behzat Ekber olarak tanıtan ve miras kaldığı yalanıyla Alman ve Danimarkalı işadamlarını dolandıran Ayhan Yetim ile 18 kişi hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Yetim'in, kendisine ailesinden yüksek miktarda miras kaldığına dair sahte belgeler düzenleyerek dolandıracağı kişilerin güvenini kazandığı, yabancı ülke vatandaşlarını Türkiye'de sağlık ve enerji konusunda yatırım yapacağı ve büyük paralar kazandıracağı algısını oluşturup dolandırdığı kaydedildi. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıları dolandırarak ülke prestijini diğer ülkelere karşı güvensiz ve tekinsiz bir ülke algısının oluşmasına sebep olduğu belirtilen Ayhan Yetim hakkında 34 yıl hapis istendi.

Dilhan Dumanoğlu
’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Ayhan Yetim, kendisini Katarlı Ammar Behzat Ekber olarak tanıtarak, ailesinden çok büyük bir miras kaldığını, banka hesabında 1 milyar 655 milyon dolar olduğunu ve bu parayı almasını sağlayacak engelin kaldırılması için Türkiye'de yatırım yapması gerektiğini Alman ve Danimarkalı iş insanlarına söyledi. Miras kalan paranın bulunduğu bankadan alınmış sahte hesap cüzdanını hedefindeki işadamlarına gösteren Yetim, bu kişileri ikna için Türkiye'ye davet etti. İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde bir hafta boyunca Alman ve Danimarkalı iş adamlarını konaklatan Yetim, yatlardaki kahvaltı, pahalı hediyeler, lüks mekanlarda yemek, lüks araç ve gayrimenkullerle iş adamlarına gösterişli bir hayata sahip olduğu süsü verdi.

’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Joachim Salcher isimli Alman iş adamı, Yetim'in vaatlerine inandı ve Türkiye'de yatırım yapmak amacıyla bir turizm ve inşaat şirketi kurdu. Bir bankanın Beşiktaş şubesinde hesap açan Salcher, otel işletmeciliği yapmaya hazırlandı. Ayhan Yetim ise Salcher'i örnek göstererek iki arkadaşını daha Türkiye'de yatırım yapmaya ikna etti. İki yabancıya bu kez enerji sektöründeki ilerlemeyi tavsiye etti ve bu yönde bir şirket kurdurdu. Enerji işine sıcak bakmayan arkadaşlarını Salcher'in şirketine sermaye ortağı olmasını sağlayan Yetim, aynı banka hesabına toplamda 27 milyon dolar para yatırılmasını sağladı.

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’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Yatırımcılara banka hesabındaki paranın varlığını belirten dekontları veren Yetim, işbirliği yaptığı 3 banka görevlisinin yardımıyla hesaptaki parayı boşaltmaya başladı. Bu sırada iş adamlarına korku ve panik içerisinde ülkeyi terk etmelerini söyleyen şüpheliler, Zorlu Center'den çıkarttıkları yabancı yatırımcıları apar topar ülkeden göndermeyi başardı. Bazı iş adamları sahibi olduğu lüks marka araç ve eşyalarını almadan aynı gün içerisinde ülkeyi terk etti. Memleketine dönen Alman ve Danimarkalı iş adamları Türkiye'deki paralarını çekmek istediğinde ise banka hesabının boş olduğunu gördü. Dolandırıldığını fark eden işadamlarının şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada Yetim'in kendisini tanıtırken kullandığı kimlik ve pasaportların sahte olduğu, baskın yapanların figüran oyuncu olduğu belirlendi.

’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Yetim'e gerçek yatırımcı gibi bankadaki paraların çekilmesini sağlayan banka görevlilerinin de işin içinde olduğu belirlendi. İstanbul, Muğla ve İzmir'de Ayhan Yetim, iş birlikçileri Eren Özbeğendir, Mahmut Arabulan, Gökhan Şen ve Petros lakaplı Naci ve 3 bankacı toplam 17 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 ruhsatsız tabanca, 2 kilo 559 gram marihuana, 3 gram kokain, 96 bin 95 euro ve 16 bin 130 dolar para ele geçirildi. Sulh Ceza Hakimliği 5 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

LÜKS HAYAT ALGISIYLA GÜVEN SAĞLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayhan Yetim, Alara Özkan, Ali Yaman, Amira Hammami, Aykut Azak, Ela İşbilir, Emre Karamangiller, Engin Uçkun, Eren Özbeğendir, Erkut Azak, Gökhan Şen, Mahmut Arabulan, Mesun Alçınkaya, Okan Mat, Özge Aslan, Samet Türk, Utku Bodur, Vangel Naçi hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Ayhan Yetim liderliğinde suç örgütü kurulduğu, kendisini Katar uyruklu Ammar Behzat Ekber ismiyle müştekilere tanıttığı ve ailesinden büyük miktarda miras kaldığını söylediği aktarıldı. Yetim'in söz konusu mirasın kendisine intikal edebilmesi için yüklü miktarda veraset intikal vergisi ve harç ödenmesi gerektiğini, bu harcı kendisinin ödeyecek mali gücü olmadığı için mirasını alamadığını, Türkiye'ye yabancı yatırımcı getirmesi halinde alabileceğini söylediği kaydedildi. Müştekilerin Türkiye'ye yatırım yapmaları halinde kendisinin de alacağı mirasından müştekilere belirli bir miktarda pay ve yapacağı işler için karşılıksız kredi vereceğini, ancak kredi olarak kullandırılacak miktarın yüzde 7.2'sini masraf olarak önden ödenmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

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