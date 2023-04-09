’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Kendisini Katarlı milyarder Ammar Behzat Ekber olarak tanıtan ve miras kaldığı yalanıyla Alman ve Danimarkalı işadamlarını dolandıran Ayhan Yetim ile 18 kişi hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Yetim'in, kendisine ailesinden yüksek miktarda miras kaldığına dair sahte belgeler düzenleyerek dolandıracağı kişilerin güvenini kazandığı, yabancı ülke vatandaşlarını Türkiye'de sağlık ve enerji konusunda yatırım yapacağı ve büyük paralar kazandıracağı algısını oluşturup dolandırdığı kaydedildi. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıları dolandırarak ülke prestijini diğer ülkelere karşı güvensiz ve tekinsiz bir ülke algısının oluşmasına sebep olduğu belirtilen Ayhan Yetim hakkında 34 yıl hapis istendi.