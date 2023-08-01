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Giriş Tarihi: 01.08.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 12:27

Sahte polis Feyyaz vakası: Pazarda GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!

İstanbul akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen sene, internetten aldığı "Polis Emniyet Genel Müdürlüğü" yazılı rozetle pazarda kimlik kontrolüne çıkan sahte polis Feyyaz, "Ben polisim, kimliklerinizi verin" dediği 2 kişi, gerçek polis çıkınca hayatının şokunu yaşadı. İşte inanılmaz olayın ayrıntıları...

ARZU KAYA
Sahte polis Feyyaz vakası: Pazarda GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!

Fıkralara konu olacak olay geçen yıl İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. 27 yaşındaki Feyyaz K. internetten sahte polis rozeti sipariş etti. Sahteciliğini düzenlediği sözde görevlendirme yazısıyla da destekledi.

Sahte polis Feyyaz vakası: Pazarda GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!

Sokaklara çıkıp kimlik sorgusu yapan sahte polis bir sorun da yaşamadı. Ta ki halk pazarında gördüğü 2 kişiye "ben polisim, kimliklerinizi verin" diyene kadar.

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Sahte polis Feyyaz vakası: Pazarda GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!

Feyyaz K.'nin kimliğini istediği iki kişi kendisine, "sen kimliğini göster" dedi.

Sahte polis Feyyaz vakası: Pazarda GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!

Rahatlıkla sahte polis rozetli cüzdanını gösteren sahte polis hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kimliğini göstermesini istediği kişiler gerçek polis kimliklerini gösterdi. Gerçek polisler, sahtesini gözaltına aldı.

Sahte polis Feyyaz vakası: Pazarda GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!

Yakayı ele veren Feyyaz K., video çekip sosyal medyada paylaşım yapmak adına internet üzerinden polis rozetli siyah cüzdan siparişi verdiğini ve daha sonra görevli ibareli bir yazı çıkartıp kendi el yazısıyla adını yazdığını söyledi.

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