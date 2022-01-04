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Haberler Yaşam Sahte psikologdan cinsel vurgun: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 08:59

Sahte psikologdan cinsel vurgun: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

Aile, İlişki ve Cinsel Sağlık Uzmanı Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia… Işıktekiner'i, denkliği bulunmayan bir üniversitenin "İnsan Davranışı Sanatları" bölümünden mezun olmasına rağmen, kendisine yetkisi bulunmadan unvan takınarak insanları tedavi ettiği tespit edildi. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Işıktekiner'in bu unvana sahip olmamasına rağmen klinik psikolog unvanı kullandığı, 1219 Sayılı Kanun'da yasada yer alan hastalıklara ilişkin olarak yetkisiz şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: Psikolog yalanıyla cinsel vurgun: Esra Işıktekiner öyle şeyler yaptı ki: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

SON DAKİKA | TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İHBAR ETTİ

Son dakika haberi: Dilekçede, dernek tarafından ön araştırma yapıldığı, araştırma sonucunda Işıktekiner'in Türkiye'de denkliği bulunmayan ve kendisine diploma ve unvan hakkı sağlamayan Newport Üniversitesi mezunu olduğu kaydedildi.

Son dakika: Psikolog yalanıyla cinsel vurgun: Esra Işıktekiner öyle şeyler yaptı ki: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

Klinik Psikolog olmamasına karşın bu ünvanı kullanmakta olduğunu ve kendisini çeşitli web siteleri, sosyal medya ve farklı mecralarda bu unvanla tanıttığı, yetkisi olmamasına karşın çeşitli hastalıklara ilişkin tedavileri uyguladığı ileri sürüldü.

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Son dakika: Psikolog yalanıyla cinsel vurgun: Esra Işıktekiner öyle şeyler yaptı ki: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

ESRA IŞIKTEKİNER: "HASTA DANIŞMANIYIM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Esra Işıktekiner, Dr. Tamer Gültekin'in yanında hasta danışmanı olarak görev yapmakta olduğunu, hastalara psikolojik danışmanlık yaptığını, geçmiş iş yaşamında bireysel çalışmadığını ve yüksek lisans belgesinin Türkiye Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği ve Hukukçular Derneği tarafından akreditesi olduğunu ileri sürdü.

Son dakika: Psikolog yalanıyla cinsel vurgun: Esra Işıktekiner öyle şeyler yaptı ki: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

Suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek kimlerle çalıştığını gösteren belgeleri ve şu an çalıştığı yerde, kimin bünyesinde çalıştığını gösteren broşürü savcılığa delil olarak sundu.

Son dakika: Psikolog yalanıyla cinsel vurgun: Esra Işıktekiner öyle şeyler yaptı ki: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

Işıktekiner'in sunduğu delil niteliğindeki belgelerde Newport Üniversitesi'nden "İnsan Davranışı Sanatları" bölümünden lisans mezunu olduğunu gösterir belge, St. Clement Üniversitesi'nden "Klinik Psikoloji" bölümünden yüksek lisans mezunu olduğu gösterir belge, Süleyman Eserdağ, Didem Kurban ve Tamer Gültekin isimli doktorların yanında çalıştığını gösterir SGK dökümü ve çeşitli programlara katıldığını gösterir sertifikalar yer aldı.

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