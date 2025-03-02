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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet'e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
15:45
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet'e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?
Ramazan ayında sahura kalkmadan oruç tutmak mümkün mü? Özellikle sahura uyanamayan veya bilinçli olarak sahur yapmayan kişiler, oruçlarının geçerli olup olmadığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiği ve niyet etmeden orucun kabul olup olmayacağı konusunda açıklamalar yaptı. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte, Diyanet'e göre oruç niyeti hakkında bilinmesi gerekenler…