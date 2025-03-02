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Haberler Yaşam Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet'e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 15:45

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet'e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?

Ramazan ayında sahura kalkmadan oruç tutmak mümkün mü? Özellikle sahura uyanamayan veya bilinçli olarak sahur yapmayan kişiler, oruçlarının geçerli olup olmadığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiği ve niyet etmeden orucun kabul olup olmayacağı konusunda açıklamalar yaptı. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte, Diyanet'e göre oruç niyeti hakkında bilinmesi gerekenler…

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet’e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, sahura kalkmadan da oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. Sahur yapmak sünnet kabul edilse de orucun geçerliliği için şart mı? Ayrıca, oruca niyet etmenin hükmü nedir ve niyet edilmeden oruç tutulabilir mi? İşte, Diyanet'in bu konudaki görüşleri ve detayları…

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet’e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet’e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet’e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet’e göre oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden de oruç tutulur mu?

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).