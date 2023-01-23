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Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
11:29
Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular
İnanılmaz olay Yalova'da yaşandı. Bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulup, bademcikleri ve geniz eti alınması, kulaklarına ise tüp takılması planlanarak ameliyata alınan Abdülhamit Cihangir Tosun'un (3,5) 6 saat süren operasyona rağmen bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı. İşte akılalmaz olayın detayları…