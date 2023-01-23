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Haberler Yaşam Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:29

Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

İnanılmaz olay Yalova'da yaşandı. Bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulup, bademcikleri ve geniz eti alınması, kulaklarına ise tüp takılması planlanarak ameliyata alınan Abdülhamit Cihangir Tosun'un (3,5) 6 saat süren operasyona rağmen bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı. İşte akılalmaz olayın detayları…

Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

Selime ve Neyfel Tosun çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülhamit Cihangir'in bademcikleri iltihaplanınca, antibiyotik tedavisine başlandı. Fakat 1,5 yıllık tedavi sonuç vermedi çocuğun geniz etinde büyüme, kulağında ise enfeksiyon oluştu.

Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

Rahat nefes almadığı için uyumakta zorlanan Cihangir, ateşlenince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cihangir'e, bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konuldu. Daha sonra aile çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Burada bademcikleri ile geniz eti alınması kararlaştırılan Cihangir'in aynı zamanda kulaklarına tüp takılacağı belirtildi. 6 saat süren operasyona giren ancak taburcu olduktan 10 gün sonra rahatsızlanan Cihangir'in bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı.


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Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

Oğlunun 1,5 yıl boyunca antibiyotik tedavisi gördüğünü, bu süreçten çok korktuklarını belirten Neyfel Tosun, Cihangir'i önce bir devlet hastanesine ardından özel bir hastaneye götürdüklerini belirtti. Sürekli oğlunun başında nöbet tuttuğunu anlatan Tosun, "Geniz eti ile bademciği büyüdüğü için boğulmalar oluyordu. Çok horluyordu, sürekli ateşleniyordu. Bundan dolayı da bir an önce ameliyat olması için özel hastaneye götürdük. Doktorumuz da boğazına baktığında bademciğinin büyüdüğünü gördü. 'Bunu bir an önce ameliyat etmemiz gerekiyor' dedi. Çocuğun ağız yapısının değişmeye başladığını söyledi. Biz de ameliyat olmasına karar verdik. İki gün sonra ameliyata alındı. Çocuk 4-5 saat ameliyatta kaldı. Narkozdan sonra ayılma süreci falan yaklaşık 6 saat sürdü" dedi.

Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

'DOKTOR 'BADEMCİĞİNİ ALMAYI UNUTMUŞUZ' DEDİ'
Oğlunun 24 Aralık'ta ameliyat olduğunu belirten Tosun, "10 gün sonra çocuk tekrar ateşlendi, gece devlet hastanesine götürdük, acil doktoru, 'Çocuğun bademcikleri çok kötü olmuş' deyip, bademciğinin çok şiştiğini, bundan dolayı ateşlendiğini söyledi. Biz de o anda şaşkınlık içerisinde, 'Nasıl? Bu çocuğu 10 gün önce ameliyat ettirdik. Bademcikleri ve geniz eti alındı. Kulağına tüp takıldı' dedik. Doktor, 'Hayır, bademciği alınmamış, duruyor' dedi. Şok yaşadık. Ertesi gün çocuğu tekrar farklı bir özel hastaneye götürdük. Orada da bademciğinin alınmadığı tespit edildi" diye konuştu.

Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

Daha sonra operasyonu yapan doktora gittiklerini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:
"Hiçbir şey söylemedik, 'Hocam bu çocuğu bir kontrol edin, ameliyattan sonra yine rahatsızlanıyor, ateşleniyor' dedik. Bademciğinin olduğunu kendisi de gördü. Dönüp bize, 'Bir yanlış yapmışız. Bademciğini almayı unutmuşuz' dedi."


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