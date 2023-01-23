Şaka değil gerçek: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

Oğlunun 1,5 yıl boyunca antibiyotik tedavisi gördüğünü, bu süreçten çok korktuklarını belirten Neyfel Tosun, Cihangir'i önce bir devlet hastanesine ardından özel bir hastaneye götürdüklerini belirtti. Sürekli oğlunun başında nöbet tuttuğunu anlatan Tosun, "Geniz eti ile bademciği büyüdüğü için boğulmalar oluyordu. Çok horluyordu, sürekli ateşleniyordu. Bundan dolayı da bir an önce ameliyat olması için özel hastaneye götürdük. Doktorumuz da boğazına baktığında bademciğinin büyüdüğünü gördü. 'Bunu bir an önce ameliyat etmemiz gerekiyor' dedi. Çocuğun ağız yapısının değişmeye başladığını söyledi. Biz de ameliyat olmasına karar verdik. İki gün sonra ameliyata alındı. Çocuk 4-5 saat ameliyatta kaldı. Narkozdan sonra ayılma süreci falan yaklaşık 6 saat sürdü" dedi.



