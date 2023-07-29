Şaka grubuna 10 yıl hapis istemi! Whatsapp grubunda kendi fotoğraflarını gördü: Garip, ilginç ve sapıkça mesajlar

Daha önce bu gruptan çıkıp 'Benim eşim var, çocuğum var. Telefonumda bu mesajları görseler nasıl hesap veririm?' diyenler olmuş. Diğer esnafla oturduğumuz bir gün tesadüfen bu grupta kızımla olan fotoğrafımın paylaşıldığını gördüm. Kardeşimle, yeğenlerimle ve Sayın Deniz Baykal ile olan fotoğrafımı gördüm. Çok sinirlendim. Tansiyonum çıktı. Fotoğraflara baktığımda deli saçması, garip, ilginç ve hiçbir anlamı olmayan sapık mesajlar gördüm. O fotoğraflar benim şahsi sayfamda ekliydi. İçlerinden sadece birinin eşi benim sayfamda ekliydi. Şahsıma ait bir sürü özel fotoğrafların altına iğrenç, ahlaksızca ve sapık yazılar yazarak paylaşmışlar" diye konuştu.

