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Şaka grubuna 10 yıl hapis istemi! Whatsapp grubunda kendi fotoğraflarını gördü: Garip, ilginç ve sapıkça mesajlar
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
12:54
Şaka grubuna 10 yıl hapis istemi! Whatsapp grubunda kendi fotoğraflarını gördü: Garip, ilginç ve sapıkça mesajlar
İZMİR'de iddiaya göre şaka amaçlı kurdukları WhatsApp grubunda esnaf arkadaşı Belma Ateş (53) hakkında, bilgisi dışında paylaşımlar yaptığı öne sürülen Volkan Y. (38) hakkında 'zincirleme biçimde yazılı bir ileti ile hakaret' ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.