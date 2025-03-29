Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sakarya'da Ramazan Bayramı sabahı, huzur dolu saatlere sahne olacak. Bayram sabahı erkenden camilere gitmek isteyen vatandaşlar için namaz vakti büyük önem taşıyor. 2025 yılına özel olarak Diyanet'in paylaştığı Sakarya bayram namazı saati açıklandı. Bayram sabahı dualar eşliğinde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, saat bilgisine odaklanmış durumda. Peki, Sakarya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…