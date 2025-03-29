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Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:34
Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı sabahı yaklaşırken Sakarya'da manevi bir coşku hakim. Ailelerin, dostların ve komşuların bir araya geleceği bu özel sabah için vatandaşlar bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Sakarya bayram namazı saati, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, bu özel anı kaçırmak istemiyor. Peki, Sakarya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar…