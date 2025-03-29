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Haberler Yaşam Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:34

Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı sabahı yaklaşırken Sakarya'da manevi bir coşku hakim. Ailelerin, dostların ve komşuların bir araya geleceği bu özel sabah için vatandaşlar bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Sakarya bayram namazı saati, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, bu özel anı kaçırmak istemiyor. Peki, Sakarya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar…

Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sakarya'da Ramazan Bayramı sabahı, huzur dolu saatlere sahne olacak. Bayram sabahı erkenden camilere gitmek isteyen vatandaşlar için namaz vakti büyük önem taşıyor. 2025 yılına özel olarak Diyanet'in paylaştığı Sakarya bayram namazı saati açıklandı. Bayram sabahı dualar eşliğinde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, saat bilgisine odaklanmış durumda. Peki, Sakarya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…

Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SAKARYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Sakarya bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Sakarya bayram namazı saati 07:16 olarak belirlendi.

Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

Sakarya bayram namazı saati! 2025 Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.