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Sakarya bayram namazı saati! Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:57
Sakarya bayram namazı saati! Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nı birlik beraberlik ve dayanışma içinde geçirmek isteyen vatandaşlar camilerde cemaatle ibadetlerini yerine getirecek. Mezheplere göre vacip veya müekked sünnet hükmünde olan bayram namazı güneş doğum vaktinden yaklaşık 40 - 50 dakika sonra cemaatle eda edilecek. Diyanet İşleri Bakanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Peki 16 Haziran 2024 Sakarya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Sakarya bayram namazı saati