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Haberler Yaşam SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek'te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:24

SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek'te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumu hakkında merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Hendek'te okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hendek Kaymakamlığı, kar nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Peki; 6 Şubat yarın Sakarya Hendek okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek’te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitm öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Sakarya Hendek'te yarın okullar tatil mi? sosuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi. Peki; 6 Şubat yarın Sakarya Hendek okullar var mı?

SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek’te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!

6 ŞUBAT YARIN SAKARYA HENDEK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

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SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek’te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.

SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek’te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!
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SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek’te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!
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