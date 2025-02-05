SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek’te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitm öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Sakarya Hendek'te yarın okullar tatil mi? sosuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi. Peki; 6 Şubat yarın Sakarya Hendek okullar var mı?