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SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek'te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
19:24
SAKARYA HENDEK OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat yarın Sakarya Hendek'te okullar tatil mi? Kaymakamlıktan açıklama!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumu hakkında merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Hendek'te okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hendek Kaymakamlığı, kar nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Peki; 6 Şubat yarın Sakarya Hendek okullar tatil mi, okul var mı yok mu?