Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün yoğun kar yağışı sebebiyle okula gidemeyen karın tadını çıkaran öğrenciler 7 Şubat Cuma günü okulların durumunu öğrenmek istiyor. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak süreceği açıklandı. Yarın Sakarya okullar tatil mi sorusu da valilik açıklaması ile yanıt buldu. Peki; 7 Şubat Cuma Sakarya okul var mı yok mu?