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Haberler Yaşam Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:05 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:08

Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Sakarya'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bugün okullar tatil olmuştu. İl genelinde etkisini halen daha sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve veliler, "Yarın Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Konu il ilgili Sakarya Valiliği son dakika kararını açıkladı. Peki; 7 Şubat Cuma Sakarya okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte yanıtı.

Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün yoğun kar yağışı sebebiyle okula gidemeyen karın tadını çıkaran öğrenciler 7 Şubat Cuma günü okulların durumunu öğrenmek istiyor. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak süreceği açıklandı. Yarın Sakarya okullar tatil mi sorusu da valilik açıklaması ile yanıt buldu. Peki; 7 Şubat Cuma Sakarya okul var mı yok mu?

Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
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