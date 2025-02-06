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Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
20:08
Sakarya okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Cuma Sakarya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Sakarya'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bugün okullar tatil olmuştu. İl genelinde etkisini halen daha sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve veliler, "Yarın Sakarya'da okullar tatil mi?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Konu il ilgili Sakarya Valiliği son dakika kararını açıkladı. Peki; 7 Şubat Cuma Sakarya okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte yanıtı.