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Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
16:59
Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!
Türkiye'nin dört bir yanında yağan yoğun kar yağışı sosyal hayatta aksaklıklara neden oluyor. Bu hafta bitmesi beklenen şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta cuma günü için alınan kar tatili önlemleri kapsamında eğitim öğretime birçok ilde ara verilmişti. Yarın için de aynı soru gündemde. O iller arasında Sakarya ve Düzce de var. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Sakaya'da yarın okullar tatil mi, Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte valilikten kar tatili açıklaması...