Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

"Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde;

Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine,



Engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına, karar verilmiştir." denildi.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.