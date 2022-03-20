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Haberler Yaşam Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 16:59

Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

Türkiye'nin dört bir yanında yağan yoğun kar yağışı sosyal hayatta aksaklıklara neden oluyor. Bu hafta bitmesi beklenen şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta cuma günü için alınan kar tatili önlemleri kapsamında eğitim öğretime birçok ilde ara verilmişti. Yarın için de aynı soru gündemde. O iller arasında Sakarya ve Düzce de var. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Sakaya'da yarın okullar tatil mi, Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte valilikten kar tatili açıklaması...

Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

Eğitimden ulaşıma birçok alandaki faaliyetlerin sürmesini engelleyen şiddetli kar yağışı, illerde cuma günü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. "Sakarya'da ve Düzce'de yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valiliği, bu hafta pazartesi günü için kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği, bu hafta pazartesi günü için kar tatili açıklaması yaptı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın yaptığı açıklamada;

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Sakarya ve Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

"Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde;
Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine,

Engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına, karar verilmiştir." denildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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