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Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya'da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:33

Son dakika: Sakarya'da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...

Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Taşkısığı mevkii geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin CUMALI
Son dakika: Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...

Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Taşkısığı mevkii geçişinde dün saat 04.45 sıralarında yoğun sisin etkili olduğu bölgede, aralarında 3 otobüs, 1 TIR'ın da karıştığı 7 araçlı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Son dakika: Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...

Meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 61 kişi yaralandı.

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Son dakika: Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların hastanedeki müdahaleleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 sürücü hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...

6 sürücü gözaltına alınırken, yaralı olan diğer sürücü de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Son dakika: Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...

"SON ANDA GÖRDÜM"

Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA