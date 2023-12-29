Haberler
Yaşam
Son dakika: Sakarya'da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:33
Son dakika: Sakarya'da 10 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Sürücüler adliyede: Son anda gördüm...
Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Taşkısığı mevkii geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." ifadelerini kullandı.