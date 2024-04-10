Haberler
Yaşam
Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
11:08
Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada acı detaylar ortaya çıktı. Mal varlığı sebebiyle başladığı öne sürülen aile katliamında; büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden ise geriye fotoğrafları kaldı.