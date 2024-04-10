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Haberler Yaşam Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 11:08

Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada acı detaylar ortaya çıktı. Mal varlığı sebebiyle başladığı öne sürülen aile katliamında; büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Hüseyin CUMALI
Sakarya’da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!

Kan donduran olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

Sakarya’da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!

Konutların ikinci katında bulunan ev içerisinde çıkan kavgada Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik'i öldürdü.

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Sakarya’da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!

Durumu haber alarak olay yerine gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi Mevlüt Çelik ile kavga etmeye başladı.

Sakarya’da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!

Kavga esnasında Selçuk Çelik, Mevlüt Çelik'i kesici aletle öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı.

Sakarya’da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını küçük kardeş ağabeyini öldürdü!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Selçuk Çelik, hastaneye kaldırıldı.

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