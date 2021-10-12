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Haberler Yaşam Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:44

Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!

Sakarya'da araç dehşeti yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve bebeğine çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!

Feci kaza, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, bu esnada kaldırımda yürümekte olan 26 yaşındaki anne İ.A.A. ile bebek arabasındaki 1 yaşındaki M.A. isimli çocuğa çarptı.

Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!

SAKARYA'DA FECİ OLAY

Çarpmanın etkisi ile bebek arabası savrulurken, anne ise aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrasında aracın altında kalan anneyi kurtarabilmek için adeta seferber oldu.

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Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!

ANNE İLE BEBEĞİ HASTANEDE

Vatandaşların müdahalesi ile yaralı anne sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalarak yaralanan anne ve kazayı hafif sıyrıkla atlatan çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!

Meydana gelen korku dolu kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Görüntülere, kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıktığı ve kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptığı anlar yansıdı.

Sakarya'da faciadan dönüldü...Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve bebeğine çarptı

Sakarya’da araç dehşeti: Anne ile bebeğini ezdi!

Görüntülerin devamında ise, annenin aracın altında kaldığı, bebek arabasının savrulduğu ve çevredeki vatandaşların ise olay yerine koşarak, aracın altında kalan anneyi kurtarma çabaları yer aldı.

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