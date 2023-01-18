Haberler Yaşam Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:27

Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer alan ve Türkiye'nin 22. en kalabalık ili olan Sakarya, tabiat güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken illerimiz arasındadır. 2021 yılında Danimarka'da aldığı ödül ile bisiklet şehri unvanını da kazanan Sakarya adını aktivitelerle de duyurmuştur. Ekonomisi tarıma dayalı olan Sakarya bulunduğu konum itibariyle hem Marmara hem Karadeniz ikliminden yararlanır. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sakarya'da gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Sakarya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…