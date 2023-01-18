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Haberler Yaşam Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:27

Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer alan ve Türkiye'nin 22. en kalabalık ili olan Sakarya, tabiat güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken illerimiz arasındadır. 2021 yılında Danimarka'da aldığı ödül ile bisiklet şehri unvanını da kazanan Sakarya adını aktivitelerle de duyurmuştur. Ekonomisi tarıma dayalı olan Sakarya bulunduğu konum itibariyle hem Marmara hem Karadeniz ikliminden yararlanır. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sakarya'da gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Sakarya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik bulunan Sakarya ili konum itibariyle geçiş noktasında yer almaktadır. İstanbul'a yakın olması nedeniyle de sürekli ziyaret almaktadır. Deniz, akarsu, göl, yayla, termal, orman, doğa, flora turizmi Sakarya'nın en önemli turizm kaynaklarıdır. Sakarya ilinin yaklaşık 60 km uzunluğundaki Karadeniz kıyısında bir tek çakıl taşı bulunmadan ince kum yapısına sahip Türkiye'nin en uzun kumsalıdır. Ayrıca Sapanca Gölü bu ilde bulunmaktadır. Sakarya'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Sakarya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Sakarya'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • JUSTİNİANUS KÖPRÜSÜ
  • ACARLAR LONGOZU
  • MADEN DERESİ VE ŞELALESİ
  • DOĞANÇAY ŞELALESİ
  • KEREMALİ TÜRBESİ
  • SULTANPINAR YAYLASI
  • KENT PARK
  • DAVLUMBAZ YAYLASI
  • ADAPAZARI DEPREM VE KÜLTÜR MÜZESİ
  • ÇİĞDEM YAYLASI
  • HARKKÖY KANYONU
  • KARAGÖL YAYLASI
  • SAKARYA ORHAN CAMİSİ
  • SAKARYA MÜZESİ (ATATÜRK EVİ)
  • ACELLE YAYLASI
  • SEYYİD KARAMAN BABA TÜRBESİ
  • ORMANPARK
  • GÖLPARK
  • DİKMEN YAYLASI
  • SOĞUCAK YAYLASI
  • HARMANTEPE KALESİ
  • SAKARYA KÖPRÜSÜ
  • POYRAZLAR GÖLÜ
  • HENDEK BAYRAKTEPE
  • KARINCALI DEDE TÜRBESİ
  • SELMAN DEDE TÜRBESİ
  • ADAPAZARI YENİKENT PARKI
  • RÜSTEMPAŞA CAMİİ
  • YENİMAHALLE (SAKARYA NEHRİ AĞZI)
  • ÇARK
  • ÇINAR AĞACI
  • II. BAYEZID KÖPRÜSÜ
  • İNÖNÜ YAYLASI
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Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
  • RAHİME SULTAN CAMİİ
  • ÇARK MESİRE
  • AĞA CAMİİ
  • YUNUS PAŞA CAMİİ
  • SELMAN DEDE MESİRE ALANI
  • U20 BATIK DENİZALTI
  • MACERAPARK
  • SEYİFLER KALESİ
  • KUZULUK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
  • SAKLIGÖL
  • VECİHİ KAPISI
  • ŞEYH MÜSLİHİDDİN CAMİİ
  • İL ORMANI MESİRE ALANI
  • UZUN ÇARŞI
  • PAŞALAR KALESİ
  • HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ
  • HARKKÖY ŞELALESİ
  • YANIK YAYLASI
  • TURNALI YAYLASI
  • REİSLER OKÇULAR GÖLÜ
  • BOSNA ŞEHİTLİĞİ
  • BELENGERME YAYLASI
  • SOĞUCAK ŞELALESİ
  • ADAPAZARI KENT ORMANI
  • KÜÇÜK AKGÖL
  • ÖZEL ALİFUATPAŞA KUVA-İ MİLLİYE MÜZESİ
  • KIRCA YAYLASI
  • BEYAZ KUM ZAMBAĞI / PANCRATİMUM MARİTİMUM
  • SİNAN BEY ZAVİYESİ / ELVANBEY İMARETİ
  • SULUCAOVA YAYLASI
  • GÜZLEK YAYLASI
  • HACI ATIF HANI
  • BÜYÜK ESENCE ORHAN CAMİİ
  • KULOĞLU YAYLASI
Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Sakarya Müzesi
  2. Deprem Kültür Müzesi
  3. Justinianus Köprüsü
  4. Rahime Sultan Camii
Sakarya’da Gezilecek Yerler 2023 – Sakarya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Sakarya Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Maşukiye
  2. Acarlar Longozu
  3. Poyrazlar Gölü
  4. Kent Park
  5. Küçükboğaz Gölü
  6. Sapanca Soğucak Yaylası
  7. Doğançay Şelalesi
  8. Sapanca Gölü
  9. Karasu Plajı
  10. Maden Deresi
  11. Acelle Yaylası
  12. Karagöl Yaylası
  13. Çiğdem Yaylası

Pekmezli ayva dolması, Adapazarı usulü kuzu but, ıslama köftesi, balkabaklı ekmek, Çerkez tavuğu, kara lahana, kaşnuka, pırasalı börek, balkabaklı gözleme, dartılı keşkek, tavuklu cizleme, bulgur çorbası, dımbıl çorbası, lahanalı tarhana çorbası, cevizli lokum, incir uyuşturması gibi birçok Sakarya'ya özgü lezzetleri de tadabilirsiniz.

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