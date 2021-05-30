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Haberler Yaşam Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler
Giriş Tarihi: 30.05.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:15

'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye baskın düzenlendi. Polisi gören kişiler ise kendilerini büfeye kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibince açıldı. Polis merkezine götürülen 8 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan depodan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler, kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi.

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Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine, kapının açılması için itfaiyeye haber verildi.

Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı.

Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1'i kadın 8 kişi, Serdivan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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