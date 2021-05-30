HaberlerYaşamSakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler
Giriş Tarihi: 30.05.2021 08:42Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:15
Sakarya'da ilginç olay! Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye baskın düzenlendi. Polisi gören kişiler ise kendilerini büfeye kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibince açıldı. Polis merkezine götürülen 8 kişiye para cezası kesildi.