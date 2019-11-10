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  • Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

'da katliam gibi ! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 05:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 05:07
Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

Alınan bilgiye göre, O.U. yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpıştı

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Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi, aynı yönde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı.

Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

Kazada 10 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara, sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

Otomobil sürücüsü baba O.U'nun hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Sakarya'da katliam gibi kaza! Ölenlerden biri henüz 7 aylıktı

Yaralılardan anne İ.U. ve oğlu 7 aylık bebek E.E.U, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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