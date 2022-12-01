Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

Daha sonrasında babasına söyledim, gitti dışarıya baktı ama maalesef yok. Kalbimi en fazla sızlatan nokta şu oldu; ben aramaya çıktım ve olay bölgesinden 5 dakika mesafede ayağım takıldı düştüm, yüz üstü ve 5 dakika ileride benim kızımı, minibüs şoförü aracın kapılarını kapatmış, ışıkları söndürmüş emellerine alet etmeye çalışmış ve benim kızım da mücadele etmiş. Bu olayın olduğu yer insanların geçtiği yer. Benim kızımın elinde termosu vardı ağır bir şey onu camlara vurmuş, bağırmış ve çağırmış ama hiçbir insan tepki vermemiş. Arabanın içerisinde benim çocuğumun elini bağlamış, ağzının üzerine basmış emellerini gerçekleştirebilmek için. O esnada kızım bırak diye yalvarmış, 'anneme götür, annem beni merak eder' diye. O lafın üzerine benim çocuğuma sürekli yumruklar atmış ve emellerini gerçekleştirmiş" dedi.