Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

Sakarya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki M.K, evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar S. Y.'nin saldırısına uğradı. Genç kızın annesi, yaşanan dehşeti gözyaşları içinde anlattı. "Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. Ben şu anda psikolojik destek alacağım, alsam ne olur?" diyerek tepki gösteren acılı anne, "Kızım bırak diye yalvarmış, 'anneme götür, annem beni merak eder' diye. O lafın üzerine benim çocuğuma sürekli yumruklar atmış ve emellerini gerçekleştirmiş" ifadelerini kullandı.