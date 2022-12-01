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Haberler Yaşam Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:35

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

Sakarya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki M.K, evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar S. Y.'nin saldırısına uğradı. Genç kızın annesi, yaşanan dehşeti gözyaşları içinde anlattı. "Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. Ben şu anda psikolojik destek alacağım, alsam ne olur?" diyerek tepki gösteren acılı anne, "Kızım bırak diye yalvarmış, 'anneme götür, annem beni merak eder' diye. O lafın üzerine benim çocuğuma sürekli yumruklar atmış ve emellerini gerçekleştirmiş" ifadelerini kullandı.

İHA
Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

Üniversite okuduğu İstanbul'dan Sakarya'ya ailesinin yanına gelen 21 yaşındaki M.K., Erenler ilçesinde şehir içi yolcu taşıma minibüsünde şoför S.S.Y. tarafından elleri arkadan bağlanarak cinsel taciz teşebbüsüne ve darp olayına maruz kaldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken acılı anne kızının yaşadığı iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlattı. Acılı anne Sevgi K. kızının telefonuna ulaşamayınca arayışa geçtiğini ve arayış içindeyken düşüp yaralandığını aktardı. Acılı anne, kızının psikolojisinin bozulduğunu aktardı.

Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

"YUMRUKLAR ATMIŞ VE EMELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ"

Kızının yaşadığı iğrenç olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne Sevgi K., "Ben çocuğumu o sabah İstanbul'a sapasağlam gönderdim. Ben çocuğumu Allah'a emanet ettim. 3 yıldan beri ben çocuğumu okutabilmek için mücadele veriyorum. Topluma güzel evlat kazandırabilmek için, psikoloji bölümü okuyor benim kızım. Saat akşam 11 oldu telefonuna hala ulaşamıyordum, anne yüreği başında bir şey olduğunu hissettim.

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Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

Daha sonrasında babasına söyledim, gitti dışarıya baktı ama maalesef yok. Kalbimi en fazla sızlatan nokta şu oldu; ben aramaya çıktım ve olay bölgesinden 5 dakika mesafede ayağım takıldı düştüm, yüz üstü ve 5 dakika ileride benim kızımı, minibüs şoförü aracın kapılarını kapatmış, ışıkları söndürmüş emellerine alet etmeye çalışmış ve benim kızım da mücadele etmiş. Bu olayın olduğu yer insanların geçtiği yer. Benim kızımın elinde termosu vardı ağır bir şey onu camlara vurmuş, bağırmış ve çağırmış ama hiçbir insan tepki vermemiş. Arabanın içerisinde benim çocuğumun elini bağlamış, ağzının üzerine basmış emellerini gerçekleştirebilmek için. O esnada kızım bırak diye yalvarmış, 'anneme götür, annem beni merak eder' diye. O lafın üzerine benim çocuğuma sürekli yumruklar atmış ve emellerini gerçekleştirmiş" dedi.

Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

"BENİM KIZIMIN ÖLÜSÜ GELEBİLİRDİ"

Acılı anne, "Çocuğum psikoloji okuduğu için onu terapi etmeye çalışmış, 'Yapma' demiş, 'senin annen, bacın yok mu? Kuvvetin bana mı yetiyor' demiş. Bunu der demez daha çok dövmeye başlamış. Benim çocuğumun ellerindeki kelepçeyi çözüyor ve diyor ki, 'Eğer bunu anlatırsan ailene seni öldürürüm arkana bakamadan kaç git' çocuğum iniyor biraz yürüdükten sonra arakasına bakıyor ve plakayı alıyor. Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. Ben şuanda psikolojik destek alacağım, alsam ne olur? Bu beynimdeki iki saatlik olay hayatımdan ömrümü götürdü, ölsem bundan iyiydi. Bir evlat kolay yetiştirilmiyor, susmayacağım. Bunu yapandan suç duyurusunda bulunacağım bu pislik şuan içeride 20, 30, 50 yıl acaba benim çektiklerimi geri getirebilirler mi? getiremezler" diye konuştu.

Sakarya’da minibüste iğrenç olay! Acılı anne gözyaşları içinde anlattı: Kızım bırak diye yalvarmış ama...

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Sakarya kadın platformu sözcüsü Yasemin Eyüpoğlu, "28 Kasım akşamı İstanbul'daki bir üniversitede eğitim gören M.K. isimli genç kız Sakarya'da yaşayan ailesinin evine geldikten sonra Erenler İlçesinde ailesinin yaşadığı eve gitmek için bindiği minibüs sürücüsü S.S.Y'nin cinsel amaçlı saldırısına uğramıştır. M.K. isimli genç kızın ellerini bağlayıp cep telefonunu elinden alan S.S.Y. kıza tecavüz etmek istemiş genç kız karşı koyunca feci şekilde darp edildiği minibüsten kaçarak ailesinin evine sığınmış ve yaşadıklarını anlatmasının ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştır.

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