Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞTİ!

Tutuklanan sürücüler arasında olan O.K. ise kazadan hemen sonra cep telefonuyla kayıt yaptığı gazetecilerin objektifine yansımıştı. Jandarmadaki ifadeleri sonrasında O.K. yine gazetecilerin objektifine bu kez elinde cep telefonu yerine kelepçeyle yansıdı.