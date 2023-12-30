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Haberler Yaşam Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 15:59

Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

Sakarya'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücülerden O.K.'nın kazadan hemen sonra cep telefonuyla kayıt yaptığı anlar, şoke etti. Tutuklanan O.K., "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Oldu işte abi" cevabını vermişti

Hüseyin CUMALI
Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Adapazarı İlçesi Taşkısığı mevkiinde, 28 Aralık'ta zincirleme trafik kazası yaşandı. 3'ü yolcu otobüsü 1'i tır olmak üzere 7 aracın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti 61 kişi de yaralandı.

Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

Kaza sonrasında yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve TIR sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen sürücülerden E.A., H.A. ve M.D. serbest bırakılırken F.Ç. adli kontrolle serbest kaldı.

Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçuyla tutuklandı.

Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞTİ!

Tutuklanan sürücüler arasında olan O.K. ise kazadan hemen sonra cep telefonuyla kayıt yaptığı gazetecilerin objektifine yansımıştı. Jandarmadaki ifadeleri sonrasında O.K. yine gazetecilerin objektifine bu kez elinde cep telefonu yerine kelepçeyle yansıdı.

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