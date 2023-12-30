Haberler
Yaşam
Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
15:59
Sakarya’daki zincirleme faciada 10 kişi ölmüştü! Kaza anını cep telefonuna çeken sürücü…
Sakarya'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücülerden O.K.'nın kazadan hemen sonra cep telefonuyla kayıt yaptığı anlar, şoke etti. Tutuklanan O.K., "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Oldu işte abi" cevabını vermişti