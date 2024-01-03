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Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:33
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!
Sakarya'da 28 Aralık'ta yaşanan kazada, 3'ü yolcu otobüsü 7 araç birbirine girdi. 63 kişi yaralandı, 10 kişi ise hayatını kaybetti. Feci kazanın yoğun sisten kaynaklandığı belirtildi. Faciaya neden olan o sis bulutunun fotoğrafı uydu sistemine de girdi.