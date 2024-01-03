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Haberler Yaşam Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 16:33

Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!

Sakarya'da 28 Aralık'ta yaşanan kazada, 3'ü yolcu otobüsü 7 araç birbirine girdi. 63 kişi yaralandı, 10 kişi ise hayatını kaybetti. Feci kazanın yoğun sisten kaynaklandığı belirtildi. Faciaya neden olan o sis bulutunun fotoğrafı uydu sistemine de girdi.

DHA
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!

Feci kaza, 28 Aralık Perşembe günü saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana gelmişti. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı.

Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede kazaya karışan 7 araç sürücüsü gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. isimli sürücüler serbest bırakılırken F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!

Kayseri-İstanbul seferini yapan 50 ACU 195 plakalı otobüs şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!

Öte yandan, zincirleme kazada 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın, tıra arkadan çarpması, 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü ile 34 GOR 839 plakalı kamyonetin hız limiti aşımından, diğer 34 CYN 109 plakalı yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü.

Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü: Faciaya neden olan sisin görüntüsü ortaya çıktı!

İŞTE O İSİN GÖRÜNTÜSÜ

Katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı. Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.

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