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Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
23:33
Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 25 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Mete ve İncala aşkındaki engeller ortadan kalkmışken Naz ve Kadir aşkı da tam gaz devam etmektedir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı sorgulamaya başladı. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...