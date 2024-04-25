Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Dedesine kurşun sıkanlardan intikam almayı aklına koyan Mete, Kadir'in de yardımıyla Akın'a bir intikam mesajı gönderir. Kadir ve Naz aldıkları önemli kararı büyük bir heyecanla herkesin huzurunda açıklarken, onları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordur.