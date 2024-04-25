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Haberler Yaşam Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 23:33

Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 25 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Mete ve İncala aşkındaki engeller ortadan kalkmışken Naz ve Kadir aşkı da tam gaz devam etmektedir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı sorgulamaya başladı. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? şeklinde araştırmalarına başlayan izleyiciler dizinin 26. bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. Son bölümüyle herkesi merakta bırakan dizinin yeni bölümü merak ediliyor. İşte Sakla beni 26. bölüm fragmanı

Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla beni dizisi 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair tüm fragmanları aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/fragmanlar

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Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Atıf'ın önüne geçerek kurşunun hedefi olan Ziya, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelirken, vurulma haberi tüm aileye bomba gibi düşer. Kaygı dolu bekleyiş sürerken Filiz, Ziya için bir fedakarlıkta bulunur.

Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Naz ve Kadir, birbirlerine duydukları sevgiyi aile büyükleriyle paylaşmaya karar vererek, ilişkilerinde büyük bir adım atarlar. Çocuklarının ilişkisine sıcak bakmayan Filiz ve Yüksel, birbirlerinden hiç hazzetmeseler de aynı amaç için iş birliği yapmaya karar verirler.

Sakla Beni 26. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Dedesine kurşun sıkanlardan intikam almayı aklına koyan Mete, Kadir'in de yardımıyla Akın'a bir intikam mesajı gönderir. Kadir ve Naz aldıkları önemli kararı büyük bir heyecanla herkesin huzurunda açıklarken, onları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordur.

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