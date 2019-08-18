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- Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını cezbediyor
Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını cezbediyor
Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı, Valilik, Belediye, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan tanıtımlar ve düzenlenen geziler sayesinde, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor. Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliğiyle 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çekiyor.
Giriş Tarihi: 18.08.2019
12:27