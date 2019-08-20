Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Kemal Sunal filmleri her izlediğimizde bizi güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan Salako ise hafızalardaki yerini koruyor. Salako filminde Kemal Sunal'a eşlik eden oyuncu Meral Zeren'in yıllar içindeki değişimi ise görenleri hayrete düşürüyor. Bu filmde Emine rolüyle karşımıza çıkan güzel oyuncuyu, Banker Bilo'daki rolüyle de hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise adeta şoke etti! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış.