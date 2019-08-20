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  • Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

filmleri her izlediğimizde bizi güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan ise hafızalardaki yerini koruyor. Salako filminde Kemal Sunal'a eşlik eden oyuncu 'in yıllar içindeki değişimi ise görenleri hayrete düşürüyor. Bu filmde Emine rolüyle karşımıza çıkan güzel oyuncuyu, Banker Bilo'daki rolüyle de hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise adeta şoke etti! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 12:44
Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Ekranlarda gördüğümüz ya da yıllar önce popüler olan isimlerin seneler içindeki değişimi zamanın nasıl akıp geçtiğini gözler önüne seriyor.

Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

AHMET SEZEREL

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Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

ATİLLA OLGAÇ

Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

HÜLYA DARCAN

Salako'nun Eminesiydi... Son hali görenleri şaşkına çeviriyor

AYDAN BURHAN

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