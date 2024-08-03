Saldırgan köpek yüzünden 80 dikiş atılmıştı! Acılı baba SABAH’a konuştu: Oğlum evden dışarı çıkamıyor

"Yanlış anlaşılmasın ben çocuğumu her zaman hayvan sevgisiyle yetiştirdim ama sorumsuz insanlar yüzünden benim çocuğum bu hale geldi. Hem de bu hale gelmenin cezası sadece 2 bin 400 lira ve hâlâ o köpekler o sorumsuz insanın elinde. Yasaya karşı gelen insanlardan ricam biraz empati. Kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bu hale gelse aynı tepkiyi verebilirler mi?" diye konuştu.

