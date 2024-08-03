Giriş Tarihi: 03.08.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
07:51
Saldırgan köpek yüzünden 80 dikiş atılmıştı! Acılı baba SABAH'a konuştu: Oğlum evden dışarı çıkamıyor
Antalya'da 2 Haziran 2021'de 3 yaşında iken köpek aldırısına uğrayan Yağız Çetin'in babası Serhat Çetin, sokak hayvanları yasasına tepki gösterenlere sert çıktı. Köpek saldırısında oğlu Yağız'ın kafasına 50, yüzüne ve kulağına 30 dikiş atıldığını belirten baba Serhat Çetin, "Bugün yasa çıktı diye ortalığı ayağa kaldıranlar acaba kendi çocukları bir köpek yüzünden bu hale gelse aynı tepkileri verebilirler mi ? Hayvan düşmanı değilim ama bu konuda önlem alınması lazım. İnsan hayatını hiçe sayacak kadar kör olmayınız" dedi.