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Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:15
Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!
İş insanı Salih Tatlıcı, 2009'da hayatını kaybettiğinde geride 3 milyar dolarlık miras bıraktı. Ancak bu para iki eşi ve çocukları arasında bir türlü paylaşılamadı. Miras kavgasına mahkemenin atadığı bilirkişi de katıldı! Mahkeme, gayrimenkulleri gerçek bedelinden yüksek gösterdiği gerekçesiyle bilirkişiyi hapis cezasına çarptırdı.