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Haberler Yaşam Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:15

Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!

İş insanı Salih Tatlıcı, 2009'da hayatını kaybettiğinde geride 3 milyar dolarlık miras bıraktı. Ancak bu para iki eşi ve çocukları arasında bir türlü paylaşılamadı. Miras kavgasına mahkemenin atadığı bilirkişi de katıldı! Mahkeme, gayrimenkulleri gerçek bedelinden yüksek gösterdiği gerekçesiyle bilirkişiyi hapis cezasına çarptırdı.

Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!

Türkiye'nin en zengin 27'inci iş insanı olan ve 14 yıl önce vefat eden Mehmet Salih Tatlıcı'nın ardında bıraktığı 3 milyar dolarlık servet aile fertlerini anlaşmazlığa sürükledi.

Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!

Salih Tatlıcı vefatından 3-4 yıl önce mirasının büyük kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakınca, tatlı mirastaki düğüm bir türlü çözülemedi.

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Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!

Salih Tatlıcı'nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı'dan olan çocukları Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleriyle ilgili İstanbul 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!

Mahkeme, Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı'ya miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu aldırdı.

Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık miras davası: Mahkemeden bilirkişiye taraf tutma cezası!

GAYRİMENKULLERİN DEĞERİNİN TESPİTİ İÇİN DAVA AÇILDI

Hürriyet'in haberine Salih Tatlıcı'nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı'dan olan çocukları Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleriyle ilgili İstanbul 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

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