Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI

Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. 'Tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklanan Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de yeniden gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



