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Haberler Yaşam Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:52

Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

Aksaray'da bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katından düşerek can verdi. Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki detaylar dikkat çekti: Dengesini kaybedip…

DHA
Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

Kentte, özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki dairenin Fransız model balkonundan 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı.

Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

Soruşturmada gözaltına alınıp ifadesinde, ''O sırada içerideydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu defa adli kontrolle salıverildi.

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Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI
Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. 'Tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklanan Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de yeniden gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

PENCERE VE KORKULUKTA PARMAK İZİNE RASTLANMADI
Olayın ardından tüm delil ve alınan doku örnekleri üzerinde Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından da bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunda, fiziksel darp ve zorlama nedeniyle çığlık atan veya mukavemet gösteren kadın sesi duyulduğunu gösterir dosyada herhangi bir ifadeye rastlanmadığı belirtildi.

Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…

Düşmenin yaşandığı pencere ve korkuluk üzerinde herhangi bir parmak izi ve DNA örneği bulunmadığı kaydedildi. Raporda, Halil İbrahim A.'nın da düşmenin hemen ardından, düşmeyi duyarak veya görerek bir telaşa kapıldığının, kamera görüntüleri ve ifade tutanaklarından anlaşıldığına yer verildi.

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