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Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
13:52
Saliha hemşire sevgilisinin evinde ölmüştü! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detay: Dengesini kaybedip…
Aksaray'da bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katından düşerek can verdi. Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki detaylar dikkat çekti: Dengesini kaybedip…