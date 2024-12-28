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Haberler Yaşam Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran'ın cezası
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:54

Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran'ın cezası

Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla ilk gözlatına alınanlar arasında yer alan amca Salim Güran'ın cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?

Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran’ın cezası

Salim Güran cezası belli oldu. Son savunmasında yeniden Narin'i öldürmediğini belirten ve tüm suçlamaları reddeden amca için karar çıktı. Peki; Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı? İşte yanıtı...

Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran’ın cezası

SALİM GÜRAN CEZASI BELLİ OLDU!

Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Duruşmaya gelen sanıklar anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası şöyle:

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Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran’ın cezası

SALİM GÜRAN NE KADAR HAPİS CEZASI ALDI?

Yüksel, Enes ve Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran’ın cezası
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Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran’ın cezası
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