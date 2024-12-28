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Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran'ın cezası
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
21:54
Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte Amca Salim Güran'ın cezası
Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla ilk gözlatına alınanlar arasında yer alan amca Salim Güran'ın cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Salim Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?