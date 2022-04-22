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Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 14:18

Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

İshal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella virüsü gündemdeki yerini koruyor. Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteri olarak tanımlanan salmonella virüsü yiyecek ve içecek ile bulaşabilen bakteriler arasında yer alıyor. Hastalığın genellikle 4-7 gün sürdüğü ve çoğu kişide kendiliğinden geçtiği de biliniyor. Peki; Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

Salmonella virüsü Kinder çikolataların içerisinden çıkan bakteriler sebebiyle gündeme geldi. Vücuda girdikten sonra yaklaşık 12 ile 72 saat aralığında belirtilerini gösterdiği biliniyor. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilirken yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyrettiği gözlemlenmiştir. Peki; Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

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Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

NASIL BULAŞIR?

-Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

-İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

-İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

-Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

-Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

-Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

-Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

-Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

-Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

HASTALIĞIN TEDAVİSİ NASILDIR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır.

Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

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