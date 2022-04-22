Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

NASIL BULAŞIR?

-Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,



-İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,



-İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.



-Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,



-Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,



-Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.



-Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,



-Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.



-Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.