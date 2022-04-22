İshal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella virüsü gündemdeki yerini koruyor. Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteri olarak tanımlanan salmonella virüsü yiyecek ve içecek ile bulaşabilen bakteriler arasında yer alıyor. Hastalığın genellikle 4-7 gün sürdüğü ve çoğu kişide kendiliğinden geçtiği de biliniyor. Peki; Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?