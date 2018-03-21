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lardan yapılan ler

Giriş Tarihi: 21.03.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 14:34
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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Japonya'nın Niigata şehrinde her yıl on binlerce insanın katılımı ile düzenlenen Wara Art Festivali, dan dev ler dikkat çekiyor...

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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Niigata bölgesindeki pirinç hasadını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, pirinç ları görkemli lere dönüşüyor.

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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Goril, timsah ya da aslan figürü fark etmeksizin yapılan devasa ler, sanat öğrencileri tarafından incelikli bir tasarım sürecinde oluşturuluyor.

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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Festivalin tohumları 2006 yılında atıldı.2006 yılında şehir yetkililerinin Sanat Üniversitesi'nden artan larla ilgili bir sanat projesi istemesi ile ortaya çıkan festival, 2008 yılından günümüze kadar tekrarlanarak bir gelenek haline gelmeyi başarıyor.

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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

2013 yılında Amy Goda adında yerel bir sanatçının başarılı leri ile dikkatleri üzerine çeken ve popüler hale gelen etkinlik, bugün binlerce turistin festival zamanı bölgeye akın etmesine neden oluyor.

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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Kuzey Japonya'nın gurur kaynağı olan Wara Art, pek çok farklı aktivite ile desteklenerek katılımcılara keyifli bir atmosfer sunuyor. Festival açılışında lerle fotoğraf çektirmek içinse uzun kuyruklar oluşuyor.

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lardan yapılan ler
Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Pirinç tarlalarının zenginliği ile bilinen Niigata bölgesini önemli hale getiren festival, pirinç hasat edildikten ve tahılı çıkarıldıktan sonra arta kalan a "wara" denilmesi sebebiyle Wara Art adını alıyor.

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