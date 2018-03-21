Samanlardan yapılan muhteşem heykeller

Japonya'nın Niigata şehrinde her yıl on binlerce insanın katılımı ile düzenlenen Wara Art Festivali, samandan dev heykeller dikkat çekiyor... Niigata bölgesindeki pirinç hasadını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, pirinç samanları görkemli heykellere dönüşüyor. Goril, timsah ya da aslan figürü fark etmeksizin yapılan devasa heykeller, sanat öğrencileri tarafından incelikli bir tasarım sürecinde oluşturuluyor. Festivalin tohumları 2006 yılında atıldı.2006 yılında şehir yetkililerinin Sanat Üniversitesi'nden artan samanlarla ilgili bir sanat projesi istemesi ile ortaya çıkan festival, 2008 yılından günümüze kadar tekrarlanarak bir gelenek haline gelmeyi başarıyor. 2013 yılında Amy Goda adında yerel bir sanatçının başarılı heykelleri ile dikkatleri üzerine çeken ve popüler hale gelen etkinlik, bugün binlerce turistin festival zamanı bölgeye akın etmesine neden oluyor. Kuzey Japonya'nın gurur kaynağı olan Wara Art, pek çok farklı aktivite ile desteklenerek katılımcılara keyifli bir atmosfer sunuyor. Festival açılışında heykellerle fotoğraf çektirmek içinse uzun kuyruklar oluşuyor. Pirinç tarlalarının zenginliği ile bilinen Niigata bölgesini önemli hale getiren festival, pirinç hasat edildikten ve tahılı çıkarıldıktan sonra arta kalan samana wara denilmesi sebebiyle Wara Art adını alıyor.