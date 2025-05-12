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Haberler Yaşam Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 23:51

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

Dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ruhani müzik sanatçısı Sami Yusuf, 2025'te İstanbul'da vereceği konserle uzun bir aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Konseri izlemek isteyen binlerce kişi ise "Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, nereden ve nasıl alınır?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, 2025 Sami Yusuf İstanbul konser tarihi ve bilet fiyatları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan ünlü sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacak. Türk hayranlarıyla buluşacağı bu özel gece için geri sayım başlarken, binlerce kişi konserle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte, 2025 Sami Yusuf konser takvimi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

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Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan ünlü sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacak

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Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Sanatçının konseri 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Program kapsamında Yusuf, yeni albümü Ecstasyyi ilk kez sahnede seslendirecek. Albüm, konserde dinleyiciyle buluşacak. Gösteri, "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlığıyla sunulacak.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

Sahneye 83 kişilik bir ekip eşlik edecek. Performansta yer alacak isimler ve içerikler hakkında organizasyon ekibinden ek bir açıklama yapılmadı.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI VE SATIŞ NOKTALARI

Sami Yusuf konserinin biletleri satışa açıldı. Koltuklu alanlar için bilet fiyatları 3250 TL'den başlıyor. Ayakta katılım sağlanacak alanlar için biletler 900 TL olarak belirlendi.

Sami Yusuf konseri için biletler online bilet platformu Bubilet üzerinden satışa sunuluyor.