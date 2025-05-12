Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025: Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı?

Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan ünlü sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacak. Türk hayranlarıyla buluşacağı bu özel gece için geri sayım başlarken, binlerce kişi konserle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte, 2025 Sami Yusuf konser takvimi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...