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Giriş Tarihi: 05.05.2022 00:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 00:48

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bugünkü Real Madrid - Manchester maçının ardından belli oluyor. İlk finalisti Liverpool olan dev karşılaşmanın finalistlerinin belli olmasının ardından devler ligi finalinin oynanacağı tarih futbolseverler tarafından merak edilerek "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

Devler Ligi'nde final heyecanı giderek artıyor. Önceki gün Villarreal karşısında aldığı galibiyetle adını finale yazdıran Liverpool'un rakibinin de belli olmasıyla dev karşılaşmanın oynanacağı tarih merak konusu olarak futbolseverler "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi ve diğer tüm bilgiler şöyle;

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçlarının ardından dev finale adını yazdıran ilk takım İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool olmuştu. İkinci finalist ise Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan karşılaşma sonrasında belli oldu ve Real Madrid, dev finale adını yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN - HANGİ TARİHTE?

2022 Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
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