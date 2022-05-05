Devler Ligi'nde final heyecanı giderek artıyor. Önceki gün Villarreal karşısında aldığı galibiyetle adını finale yazdıran Liverpool'un rakibinin de belli olmasıyla dev karşılaşmanın oynanacağı tarih merak konusu olarak futbolseverler "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi ve diğer tüm bilgiler şöyle;