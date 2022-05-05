2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bugünkü Real Madrid - Manchester maçının ardından belli oluyor. İlk finalisti Liverpool olan dev karşılaşmanın finalistlerinin belli olmasının ardından devler ligi finalinin oynanacağı tarih futbolseverler tarafından merak edilerek "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.