Devler Ligi'nde büyük finalin adı bugünkü Real Madrid - Manchester City maçının ardından belli oluyor. Finale ilk çıkan takım Liverpool olurken, rakibinin kim olacağını merak eden futbolseverler yoğun olarak "Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler, hangi takımlar, Liverpool'un rakibi kim oldu?" şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ KİMLER, HANGİ TAKIMLAR, LİVERPOOL'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi finalistleri ve diğer tüm detaylar şöyle;