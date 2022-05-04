2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri, bugün oynanan Real Madrid - Manchester City karşılaşmasının ardından netleşecek. Villarreal karşısında aldığı 3-2'lik skorla adını final yazdıran ilk takım olan Liverpool'da gözler Real Madrid - Manchester City karşılaşmasının sonucunda. Öte yandan Devler Ligi'nin dev finalinde karşılaşacak takımları öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler, hangi takımlar, Liverpool'un rakibi kim oldu?" şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.