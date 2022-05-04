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Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 23:19 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 23:20

Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri, bugün oynanan Real Madrid - Manchester City karşılaşmasının ardından netleşecek. Villarreal karşısında aldığı 3-2'lik skorla adını final yazdıran ilk takım olan Liverpool'da gözler Real Madrid - Manchester City karşılaşmasının sonucunda. Öte yandan Devler Ligi'nin dev finalinde karşılaşacak takımları öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler, hangi takımlar, Liverpool'un rakibi kim oldu?" şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?

Devler Ligi'nde büyük finalin adı bugünkü Real Madrid - Manchester City maçının ardından belli oluyor. Finale ilk çıkan takım Liverpool olurken, rakibinin kim olacağını merak eden futbolseverler yoğun olarak "Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler, hangi takımlar, Liverpool'un rakibi kim oldu?" şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ KİMLER, HANGİ TAKIMLAR, LİVERPOOL'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi finalistleri ve diğer tüm detaylar şöyle;

Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ HANGİ TAKIMLAR OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, Villarreal'i eleyerek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, İspanya'nın Villarreal ile İngiltere'nin Liverpool takımları Ceramica Stadı'nda karşılaştı.

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Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?

Maçın ilk yarısı Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

İlk maçı, Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi, Luis Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool, 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşıyor.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başladı.

Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalistleri hangi takımlar, Liverpool’un rakibi kim oldu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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