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Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:39

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Süper Lig'de maçlar ertelenirken, La Lig ve Premier Lig gibi dünyanın en büyük ulusal liglerinde ölenler ve yaralananlar için saygı duruşunda bulunuluyor. Konferans Ligi'nde Trabzonspor da mücadele ederken, sporseverler Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak mı, ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. Konferans ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesi yaşanacakken, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları bu hafta itibariyle başlıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ile uzun bir aradan sonra devam ediyor. Maçlar ertelenmezken, takvimde gözüktüğü gibi oynanacak. Bu ay sadece Trabzonspor'un maçı bulunuyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans ve Avrupa Ligi maçları EXXEN'de yayımlanıyor.

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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ SON 16

14 Şubat 2023 Salı

23.00 Milan – Tottenham Hotspur

23.00 Paris Saint-Germain Bayern Münih

15 Şubat 2023 Çarşamba

23.00 Borussia Dortmund – Chelsea

23.00 Club Brugge – Benfica

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

21 Şubat 2023 Salı

23.00 Eintracht Frankfurt – Napoli

23.00 Liverpool – Real Madrid

22 Şubat 2023 Çarşamba

23.00 Inter – FC Porto

23.00 RB Leipzig – Manchester City

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

Ajax 20.45 Union Berlin

Barcelona 20.45 Manchester United

Salzburg 20.45 Roma

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