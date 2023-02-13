Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:39

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi / Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi mi, ertelenecek mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Süper Lig'de maçlar ertelenirken, La Lig ve Premier Lig gibi dünyanın en büyük ulusal liglerinde ölenler ve yaralananlar için saygı duruşunda bulunuluyor. Konferans Ligi'nde Trabzonspor da mücadele ederken, sporseverler Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak mı, ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. Konferans ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesi yaşanacakken, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları bu hafta itibariyle başlıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar