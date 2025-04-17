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ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:52
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor! Çeyrek finalde Real Madrid'i eleyen Arsenal ile Bayern Münih'i turnuva dışına iten Inter, adlarını son dört takım arasına yazdırdı. İspanya'daki rövanşta Real Madrid'i bir kez daha mağlup eden Arsenal, Devler Ligi'ne damga vurdu. Inter ise sahasında Bayern ile berabere kalarak avantajını korudu ve yarı final biletini kaptı. Gözler şimdi, dev eşleşmelerin oynanacağı yarı final maç tarihlerinde. Final ise Allianz Arena'da futbolseverlerle buluşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finali ne zaman oynanacak? İşte detaylar ve eşleşmeler!