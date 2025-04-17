ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final sahnesi netleşti. 16 Nisan'da sona eren çeyrek final rövanşlarının ardından Inter ve Arsenal, adlarını son dört takım arasına yazdırdı. Nefes kesen eşleşmelerin ardından gözler şimdi yarı final mücadelelerine çevrildi. Futbol tutkunlarının merakla beklediği ilk karşılaşmalar, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde sahne alacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?