Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:52

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor! Çeyrek finalde Real Madrid'i eleyen Arsenal ile Bayern Münih'i turnuva dışına iten Inter, adlarını son dört takım arasına yazdırdı. İspanya'daki rövanşta Real Madrid'i bir kez daha mağlup eden Arsenal, Devler Ligi'ne damga vurdu. Inter ise sahasında Bayern ile berabere kalarak avantajını korudu ve yarı final biletini kaptı. Gözler şimdi, dev eşleşmelerin oynanacağı yarı final maç tarihlerinde. Final ise Allianz Arena'da futbolseverlerle buluşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finali ne zaman oynanacak? İşte detaylar ve eşleşmeler!

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final sahnesi netleşti. 16 Nisan'da sona eren çeyrek final rövanşlarının ardından Inter ve Arsenal, adlarını son dört takım arasına yazdırdı. Nefes kesen eşleşmelerin ardından gözler şimdi yarı final mücadelelerine çevrildi. Futbol tutkunlarının merakla beklediği ilk karşılaşmalar, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde sahne alacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ SONA ERDİ!

İngiltere'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Arsenal oldu.İkinci mücadele 2-1'lik skorla sona ererken toplam skorda 5-1 kazanan Arsenal, Real Madrid'i eleyip yarı finale yükselen takım oldu.

İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Inter, İtalya'da oynanan rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma 2-2 sona ererken yarı finale yükselen takım Inter oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Arsenal - Paris Saint Germain

Inter - Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 29-30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası 31 Mayıs Cumartesi günü Bayern Münih'in ev sahipliğini yaptığı Allianz Arena'da oynanacak.