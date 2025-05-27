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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:59
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor. Bu sezonun finalinde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Futbolseverler, dev finalin ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun performansı büyük bir ilgiyle takip edilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, PSG-Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte final karşılaşmasının detayları…