ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), adını finale yazdırmayı başardı. Fransız ekibinin rakibi ise uzatmalarda Barcelona'yı eleyen Inter oldu. Dev final Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak ve futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Peki, PSG ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…