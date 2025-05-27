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Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:59

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor. Bu sezonun finalinde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Futbolseverler, dev finalin ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun performansı büyük bir ilgiyle takip edilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, PSG-Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte final karşılaşmasının detayları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), adını finale yazdırmayı başardı. Fransız ekibinin rakibi ise uzatmalarda Barcelona'yı eleyen Inter oldu. Dev final Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak ve futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Peki, PSG ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NETLEŞTİ!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Yarı finalde Barcelona'yı turnuva dışına iten Inter, adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Diğer taraftan, Arsenal'i mağlup eden PSG ise finale yükselen ikinci takım olmayı başardı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor. 2025 finalinde İtalyan devi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Büyük final, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

INTER PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

INTER, 2010 RUHU İLE YENİDEN ZİRVEYE GÖZ KIRPIYOR

2010 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihe geçen Inter, 15 yıl aradan sonra yeniden Avrupa'nın en büyüğü olma hedefiyle sahaya çıkıyor. Teknik direktör Simone Inzaghi önderliğinde başarılı bir sezon geçiren İtalyan devi, kulüp tarihine dördüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmak istiyor. Inter, geçmişin zafer ruhunu bugünün performansıyla harmanlayarak yeniden zirveye tırmanmayı hedefliyor.