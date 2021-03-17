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için tehlike çanları! Ekipler denetimine çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre; 6-12 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il çıktı. Bunun üzerine ekipler, birçok noktada denetimleri sıklaştırdı.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 14:25
Samsun için tehlike çanları! Ekipler koronavirüs denetimine çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı haritasında geçen hafta 348,36 olan , 458,53'e yükseldi.

Samsun için tehlike çanları! Ekipler koronavirüs denetimine çıktı!

Bakan Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ilin olduğunu açıkladı. İki haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun'da hastaneler de sinyal vermeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bu artışın hastanelerde yük oluşturduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki haftalarda bu vaka artışı aynı ivmeyle devam ederse sağlık çalışanlarını zorlayan bir tablonun ortaya çıkacağını açıkladı.

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Samsun için tehlike çanları! Ekipler koronavirüs denetimine çıktı!

Artışı kontrol altına almak için kentin birçok noktasında denetimler sürüyor. Ekipler, 'un en kalabalık noktalarında HES kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor.

Samsun için tehlike çanları! Ekipler koronavirüs denetimine çıktı!

'MASKE BİZİ YÜZDE 100 KORUMUYOR'


Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Böyle istenilmeyen bir şeyde birinci olmak hepimizi üzüyor. Ben Covid-19 ile uğraşan bir hekim olarak söyleyeyim, insanlar tedavi olmak için sırada bekliyor. Yine devlet hastanelerinde de durum aynı, tüm sağlık çalışanları canla başla mücadele ediyor. Ancak artışın önüne geçilemiyor. Bu maskeyi takıyoruz ama bu maske bizi yüzde 100 korumuyor, bunların hepsi önlemdir. Maske takacağız, aşı olacağız, ellerimizi yıkayacağız, birbirimize yanaşmayacağız. Basamağın birinde eksiklik olunca o zincir kopuyor. Maskeyi taktım ama sizinle 30 santimetre mesafeyle oturuyorum, bu maske beni yüzde 100 korumaz. İnsan bunun çok farkında değil. 'Ben de belirti yok, ateşim yok, kırgınlık yok, ben kesin hasta değilim' şeklinde düşünenler, birbirine ziyarete gidenler oluyor. Bu durum da ne yazık ki vaka artışlarına neden oluyor.

Samsun için tehlike çanları! Ekipler koronavirüs denetimine çıktı!

'ÇOK CİDDİ COVİD-19 OLAN ÖĞRETMEN POPÜLASYONU VAR'

Doktor İnce, "Okullar kısmen açıldı, öğretmenlerimizden çok fazla hasta olarak gelen var. Çocuklar, çok taşıyıcılar ve birbirine bulaştırıp, asemptomatik olabiliyorlar sonra da öğretmenlerine bulaştırıyorlar. Çok ciddi Covid-19 olan öğretmen popülasyonu var. 'Maskemi taktım, aşımı da oldum, bana bir şey olmaz' demememiz lazım. En önemli önlem temas etmemektir, çünkü bu hava yoluyla, damlacık yoluyla bulaşan bir mikroptur. Bunu engellememiz için birbirimizden uzak durmamız gerekiyor. Her türlü önlemi devletimiz alıyor, herkes bir mücadele içinde ama bu toplu verilecek bir mücadeledir. Yani topyekûn savaşmamız gerekiyor. Ancak bizler birbirimizle iç içeyiz, kesinlikle mesafe kurallarına uymuyoruz. 'da halen toplu taşıma araçları çok kalabalık. Eğer kemeri sıkarsak, herkes kurtulacak" diye konuştu.

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