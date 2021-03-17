Samsun için tehlike çanları! Ekipler koronavirüs denetimine çıktı!

'MASKE BİZİ YÜZDE 100 KORUMUYOR'



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Böyle istenilmeyen bir şeyde birinci olmak hepimizi üzüyor. Ben Covid-19 ile uğraşan bir hekim olarak söyleyeyim, insanlar tedavi olmak için sırada bekliyor. Yine devlet hastanelerinde de durum aynı, tüm sağlık çalışanları canla başla mücadele ediyor. Ancak artışın önüne geçilemiyor. Bu maskeyi takıyoruz ama bu maske bizi yüzde 100 korumuyor, bunların hepsi önlemdir. Maske takacağız, aşı olacağız, ellerimizi yıkayacağız, birbirimize yanaşmayacağız. Basamağın birinde eksiklik olunca o zincir kopuyor. Maskeyi taktım ama sizinle 30 santimetre mesafeyle oturuyorum, bu maske beni yüzde 100 korumaz. İnsan bunun çok farkında değil. 'Ben de belirti yok, ateşim yok, kırgınlık yok, ben kesin hasta değilim' şeklinde düşünenler, birbirine ziyarete gidenler oluyor. Bu durum da ne yazık ki vaka artışlarına neden oluyor.